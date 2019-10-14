İlkokul öğrencilerinden "Barış Pınarı" koreografisi

14.10.2019 14:30

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cemal Dikici İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin bulunduğu alanın ortasında ise Türk bayrağı açıldı.

Okul Müdürü Cuma Çiçek, Türk ordusunun harekattan zaferle döneceğine ve teröristleri bölgeden temizleyeceğine canı gönülden inandıklarını dile getirdi.

Çiçek, "Kahraman ordumuz, zalimlere korku ve mazlumlara umut olmak için büyük bir operasyon başlatmış ve titizlikle sürdürmektedir. Onlar kötülükleri ortadan kaldırmak için mücadelesini sürdürürken bizler de burada askerimizin muzaffer olması ve onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Tek isteğimiz askerimizin sağ salim bir şekilde yurda dönmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA