İlkokul öğrencilerinden Anneler Gününe özel video
10.05.2020 02:05 | Son Güncelleme: 10.05.2020 02:05
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayten Şaban Diri ilkokulu sınıfı öğrencileri Anneler günü nedeniyle bir video hazırladı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayten Şaban Diri ilkokulu sınıfı öğrencileri Anneler günü nedeniyle bir video hazırladı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bulunan Ayten Şaban Diri ilkokulu sınıfı öğrencileri Anneler günü nedeniyle evlerinden video çekerek paylaştı. . Video'da öğrenciler annelerine özel duygu ve düşüncelerini paylaştı. Videoyu izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. - ANKARA
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Kaynak: İHA