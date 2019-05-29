İlkokul öğrencilerinden anlamlı yardım

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokul öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri okul harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında yardım eli uzattı.

Fatih İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri okul harçlıklarından satın aldıkları yardım kolilerini fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Öğrenciler, 3 yıldır yürütülen proje kapsamında yıl boyunca ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek sınıf kumbarasının içerisine attı. Ramazan ayına gelindiğinde kumbarada biriken paralarla marketlere giderek içerisinde muhtelif gıda malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri satın alan öğrenciler, ihtiyacı olan ailelerin evlerine kadar giderek kendi elleriyle teslim etti.

Okul idarecilerinden Şiyar Biçen, velilerin de yardımı ile kampanyalarında 4 yıla uzandıklarını söyledi. Biçen, "İhtiyaç sahibi ailelerin hayır dualarını alıp mutlu olduklarına tanıklık yapmak çok güzel bir duygu. Öğrencilerimiz, ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşmanın yardımlaşmanın güzelliğini yaşıyor ve yaşatıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah bu kampanyamız tüm öğrencilerimize örnek olur, toplumun her kesiminde yaygınlaşır, dileğimiz, hedefimiz bu" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA