İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI VİDEO
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23 Nisan, Esenler, Güncel

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI VİDEO

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI VİDEOİSTANBUL/DHA- Esenler'de bulunan bir ilkokulun 4/D sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamı bir video hazırlayarak 23 Nisan'ı kutladı.

21.04.2020 23:29 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:29
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI VİDEO

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI VİDEO

İSTANBUL/DHA- Esenler'de bulunan bir ilkokulun 4/D sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamı bir video hazırlayarak 23 Nisan'ı kutladı.Esenler'de bulunan Dr. İlhami Faydagör İlkokulu 4/D sınıfı öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı sebebiyle video hazırladı. Koronavirüs sebebiyle öğrencilerin bir araya gelememesinden dolayı sanal ortamda hazırlanan videoda okulun 4/D sınıfı öğrencileri, milli mücadele kahramanlarının kostümlerini giyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kahramanların dilinden milli mücadeleyi anlatan öğrenciler, çaldıkları saz ve gitar eşliğinde şarkı söyledi. 


Kaynak: DHA

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