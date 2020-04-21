İlkokul öğrencilerinden anlamlı video Esenler'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamı bir video hazırladı.

Esenler'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamı bir video hazırladı.

Esenler'de bulunan Dr. İlhami Faydagör İlkokulu 4/D sınıfı öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı sebebiyle video hazırladı. Koronavirüs sebebiyle öğrencilerin bir araya gelememesinden dolayı sanal ortamda hazırlanan videoda okulun 4/D sınıfı öğrencileri, milli mücadele kahramanlarının kostümlerini giyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kahramanların dilinden milli mücadeleyi anlatan öğrenciler, çaldıkları saz ve gitar eşliğinde şarkı söyledi.

Kaynak: DHA