İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip Erzurum Sabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Münise Serap Irmak ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını anlamlı bir klip ile kutladıSabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, Ata tohumlarımıza sahip çıkarak Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile çalışmalar yapmış...

Erzurum Sabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Münise Serap Irmak ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını anlamlı bir klip ile kutladı

Sabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, Ata tohumlarımıza sahip çıkarak Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile çalışmalar yapmış ve yaptığı çalışmaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel hazırladıkları bir klip ile taçlandırdı.

Söz ve müziği sınıf öğrencilerince yapılan klipte yapılan tohum çalışmalarıyla ilgili görsellere yer verildi.

Öğrencilerin tohum klibi şu sözlerden oluştu:

Tohumdan aldık saksıya

Saksıdan aldık toprağa

Büyüdü büyüdü başak oldu

Atalarımızın tohumu

Başakları hasat ettik

Eledik harman ettik

Öğüttük unumuzu

Atalarımızın tohumu

Sofralarımızı doldurdu

Karnımızı doyurdu

Bize en büyük miras

Atalarımızın tohumu

Çiftçi sürer tarlayı

Sonra eker buğdayı

Boy verir azar azar

Saplar gittikçe uzar

Güzel kokulu ekmek

Olmaz seni sevmemek

Sensin yemeklere baş

Her yemeğe arkadaş

Öğrencilerin sofralarımıza gelen ekmeğin kıymetini anlatan klibi sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. - ERZURUM

Kaynak: İHA