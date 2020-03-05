İlkokul öğrencilerinden ailelerine mektup

05.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:04

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri, ailelerine yazdıkları mektupları PTT şubesine giderek gönderdi.

Mudurnu Cumhuriyet İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencilerine mektup geleneğini öğretmek amacıyla ailelerine mektup yazmaları istendi.

Okulda ailelerine mektuplar yazan öğrenciler, sınıf öğretmenleri Belgin Gökdemir ile ilçede bulunan PTT şubesine gitti.

Burada PTT Mudurnu Şube Müdürü İbrahim Sarıkaya ve postane çalışanları tarafından karşılanan öğrenciler, yazdıkları mektupları ailelerine gönderdi.

Sarıkaya, öğrencilerin kurumlarını tanıması adına yaptıkları çalışmaları anlatarak, PTT'nin tarihi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA