İlkokul Öğrencilerinden Afrin'deki Mehmetçiğe Mektup

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Kızlan İlkokulu öğrencileri Afrin'deki Mehmetçiklere moral amaçlı mektup yazdı.

Kızlan İlkokulu öğrencileri 'Asker Abilere Mektup Yaz' kampanyası düzenledi. Tüm sınıflara bilgi paylaşımında bulunan öğrenciler, arkadaşlarından Afrin bölgesinde mücadele eden askerlere mektup yazmalarını istediler. Hazırladıkları ve rengarenk zarfların içine koydukları mektupları Kızlan İlkokulu Müdürü Ayhan Dodur ile birlikte Karakol Komutanına teslim eden öğrenciler, duygularını aktardıkları mektupları ağlayarak komutana teslim ettiler.

117 Öğrenci ve 12 Öğretmenle birlikte Mektupları Kızlan Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Erkan Ekici'ye teslim ettiler. Ekici, "Küçük çocuklarımızın bu çalışmayı yapması çok manidar. Bizi çok duygulandırdı, herkes bir şeyler yolluyor ama bu gerçekten çok önemli. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, onlarla gurur duyuyoruz. Teslim aldığımız mektupları inşallah bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerine ulaştıracağız" dedi.

Kızlan İlkokulu Müdürü Ayhan Dodur'un koordine ettiği bütün öğretmenlerinde destek verdiği kampanyada duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerimizin yazmış oldukları mektupları tek tek okuyup inceleyen okul müdürü Ayhan Dodur, öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi. - SAMSUN