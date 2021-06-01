İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
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İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı Karabük'te kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim başladı.

İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

KARABÜK - Karabük'te kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme ile tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında ilk ders zili çaldı. Okula velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sıra olurken, öğretmenler öğrencilere sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.

Uzun zaman sonra yeniden okullarına kavuşan öğrenciler mutlu olduklarını belirterek, arkadaşlarını özlediklerini aktardılar.

Velilerden Fatma Demirtaşlı, kararın açıklanmasının ardından çocuğunun sevinçten uyuyamadığını söyledi.

İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
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