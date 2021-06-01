İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Öğrencilerin okula gelişi Okul önünde ateş ölçümü yapılması Ders zilinin çalması İlk dersin başlaması KARS - Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildi.