İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
Öğrencilerin okula gelişi Okul önünde ateş ölçümü yapılması Ders zilinin çalması İlk dersin başlaması KARS - Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildi.
Öğrencilerin okula gelişi
Okul önünde ateş ölçümü yapılması
Ders zilinin çalması
İlk dersin başlaması KARS - Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci