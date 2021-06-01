İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
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İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Öğrencilerin okula gelişi Okul önünde ateş ölçümü yapılması Ders zilinin çalması İlk dersin başlaması KARS - Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildi.

Öğrencilerin okula gelişi

Okul önünde ateş ölçümü yapılması

Ders zilinin çalması

İlk dersin başlaması KARS - Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildi.

İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
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