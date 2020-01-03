İlkokul öğrencileri Türk büyüklerini canlandırarak dersi öğreniyor

03.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:14

Samsun'un Havza ilçesinde ilkokul öğrencileri, tarihe damga vuran Türk büyükleri ve kahramanları canlandırarak öğreniyor.

İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Tuba Türkmen tarafından uygulanan "Türk Büyükleri ile Bir Gün Projesi" kapsamında öğrenciler, belirledikleri Türk büyükleri ve kahramanlarından birini canlandırarak hayatını ve yaptıklarını anlatıyor.

Değerler eğitimi kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerin kostümlerini ise veliler hazırlıyor.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da okulu ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı ve Osman Gazi ile Seyit Onbaşı'yı canlandıran öğrencilerle sohbet etti.

Sağlam, proje sayesinde öğrencilerin daha kalıcı şekilde öğrendiklerini dile getirerek, "Öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum. Ömür boyu bunu unutmayacaklarını düşünüyorum. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Tuba Türkmen ise projeyi Türk tarihine hizmet etmiş büyükleri unutmamak, değerlerine sahip çıkmak adına hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Öğrenciler Süpermen, Örümcek Adam, Batman yerine tarihe damga vurmuş Türk büyükleri tanıtıyor ve tanıyor. Proje ile öğrencilerde öğrenme daha kalıcı ve hızlı sağlanıyor. Öğrencilerimiz canlandırdıkları karakterleri tam manasıyla öğreniyor. Hazırlık sürecinde de velilerimiz çok büyük destek verdi. Kostümler ve anlatılacak metinleri öğrencilerle birlikte hazırladılar." diye konuştu.

Türkmen, öğrenciler tarafından 21 Türk büyüğünün canlandırılacağını, tüm sınıflarda canlandırmaların gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA