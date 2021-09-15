İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu - Haberler
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İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

- İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu Kırmızı düdükler ilkokul öğrencilerine dağıtıldı Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de başlatılan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi tırını ziyaret ederek, minik öğrencilere trafik dedektif kartı dağıttı.

- İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu

Kırmızı düdükler ilkokul öğrencilerine dağıtıldı

DÜZCE - Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de başlatılan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi tırını ziyaret ederek, minik öğrencilere trafik dedektif kartı dağıttı.

Düzce'de minik öğrencilere trafik eğitimi verilmesi için başlatılan 'Trafik eğitim' programı hava şartları sebebi ile Kapalı pazaryerinde gerçekleştirildi. Azmimilli İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen trafik eğitimlerine Düzce Valisi Cevdet Atay ile il protokol üyeleri katılım sağladı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Mobil Trafik eğitim tırı' Düzce'ye gelerek öğrencilere hem bilgi dağıttı hem de akülü araçlar ile uygulamalı eğitimler verildi. Miniklerle birlikte Trafik Eğitim tırında eğitime giren Vali Atay, daha sonra öğrencilere çeşitli sorular sorarak, trafikte neler yapılması gerektiği ile ilgili cevaplar aldı. Daha sonra ilkokul öğrencileri akülü araçlarına binerek parkurda polis amcalarının gösterdiği şekilde araç kullanarak, trafik kurallarını daha iyi öğrendi. Vali Atay, son olarak çocuklara çikolata ve meyve suyu ile birlikte kırmızı düdük dağıttı.

"Öğrencileri bugün trafik dedektifi yaptık"

Çocuklara küçük yaştan itibaren trafik eğitimi verilmesi ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü'nün güzel bir çalışma başlattığını belirten Düzce Valisi Cevdet Atay, "İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik kurallarının çocuklar arasında yaygınlaşması ve farkındalık oluşturmak adına Mobil trafik eğitim tırımız burada çocuklarımızın hizmetinde. Bakanlığımızın göndermiş olduğu tırımızın içerisinde çocuklara eğitim veriliyor. Daha sonra dışarıda uygulamalı eğitim veriliyor. Çocuklarımız ne yapıyor? Trafik kurallarını öğrenmiş oluyor. Aynı zamanda öğrencileri bugün trafik dedektifi yaptık. Trafik kurallarına bundan sonra bu kardeşlerimiz çocuklarımız çok daha dikkat edecekler. Burada amacımız trafik kurallarının çocuk yaştan itibaren çocuklarımız tarafından bilinçli bir şekilde takip edilmesi önemsenmesi ve uygulanması gerekiyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Vali Atay, gençlere trafik dedektif kartı vererek, öğrencilerin sorumluluk ve trafik bilincinin artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu

İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu

İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu

İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: İlkokul öğrencileri trafik dedektifi oldu - Haberler
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