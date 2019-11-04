İlkokul öğrencileri seramik ürünleri yaptı

04.11.2019 15:02

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ilkokul öğrencileri seramik ürünleri yaptı.

Geyikli Beldesindeki Geyikli İlkokulu öğrencilerine "Alexandreas Troas, Troya ve Zeytin" temalı proje kapsamında seramik yapım teknikleri hakkında bilgi verildi.

Troya ve Troya seramiklerini de öğrenen öğrenciler Bozköy'de seramik sanatçısı Ece Güneş Erten kılavuzluğunda seramik ürünleri yaptı.

Proje yöneticisi öğretmenlerden İsmail Erdoğan yereldeki değerlerin farkına varılması ve bu değerlerin küresele yayılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA