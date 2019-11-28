28.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:18

İlkokul öğrencileri otobüs duraklarında kitap okudu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bulunan Şehit Öğretmen Ayşe Numan Konakçı İlkokulu öğrencileri, öğretmen ve velileri ile birlikte otobüs duraklarında kitap okudu.

Kayapınar Okuyor Projesi kapsamında Şehit Öğretmen Ayşe Numan Konakçı İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, otobüs durağında farkındalık oluşturmak için kitap okudu. Ellerine aldıkları kitapları otobüs duraklarında okuyan öğrenci ve velileri farkındalık oluşturdu.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Şehit Öğretmen Ayşe Numan Konakçı İlkokulu Müdürü Mustafa Doğan, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un başlattığı Kayapınar Okuyor Projesi kapsamında bu etkinliğe katkı sağlamak amacıyla burada olduklarını söyledi. Doğan, "Öğrencilerime, öğretmenlerim ve velilerime anlattığımda bu projeyi desteklediklerini, seve seve gelebileceklerini ve katkıda bulunabileceklerini söylediler. Diyarbakır'da bir farkındalık oluşsun diye duraklarda okuma kararı verilmiş. Bizde bunu gerçekleştirmek üzere buradayız. Çağımız uzay çağı, teknolojik çağı. Bilgiye ihtiyacımız var. Elektronik araçların günümüzde öğrencilerin elde ettiği bir noktada kitap okumalarına yönlendirmek çok önemlidir. Kitap okuyan birey mutlu olur, huzurlu olur. Stresten uzak, başarılı olur. Kendini kolaylıkla ifade eder. Bu kampanyaya katkı olsun anlamında söylüyoruz. Destekleyici anlamında bir birimize kitap hediye edilmesini istiyoruz. Öğrencilerimle, öğretmenlerimle burada toplanmamızın amacı budur. Onlarda seve seve etkinliğe katılacaklarını söylediler. Zaten birçok ailemiz evde televizyon, internet, telefonunu kapatarak geceleyin belli saatlerde kitap okuma etkinliğini zaten yapıyorlar. Ayrıca yine kaymakam beyin desteklediği ve tavsiye ettiği her gün ilk ders başlamadan ilk 15 dakikada kitap okumaya ayırıyoruz. Böylece bilgiye ulaşmanın yollarını arıyoruz. Küçük yaşta öğrencilerimize kitap okumayı sevdirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

İlkokul öğrencilerinden Arin Avşar, arkadaşları ve öğretmenleriyle kitap okumaya geldiğini, herkesin kitap okumasını belirtti.

"Biz televizyon izlerken çocuğumuz kitap okumaz"

Öğrenci velisi Muhsine Baryaman ise, etkinliğin çok güzel olduğunu kaydetti. Baryaman, "Herkesin çok hoşuna gidiyor. Çocuklara özellikle böyle okuma alışkanlığı kazandırmak hem bizim hem de geleceğimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve sonuna kadar da destek veriyorum. Velilere tek diyeceğim şey, her gün televizyonlarını kapatıp çocuklarla beraber herkes eline kitabını alsın bütün ailece kitap okuma saati oluşturulsun. Çünkü biz televizyon izlerken çocuğumuz kitap okumaz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin öğretmenleriyle farklı duraklarda kitap okumasıyla devam etti.

Kaynak: İHA