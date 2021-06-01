İlkokul öğrencileri okullarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı
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İlkokul öğrencileri okullarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Öğrencilerin okula gelmesi Sınıftaki sıralarda oturan öğrenciler Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'daki ilkokullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime başlandı.

Öğrencilerin okula gelmesi

Sınıftaki sıralarda oturan öğrenciler Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'daki ilkokullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime başlandı.

Erzurum'daki kırsal mahallelerde ve il merkezinde sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre bahçede İstiklal Marşı'nı okudu.

Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrencilerin, büyük sevinç yaşadığı gözlendi.

İlkokul öğrencileri okullarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı
İlkokul öğrencileri okullarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı
İlkokul öğrencileri okullarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı
İlkokul öğrencileri okullarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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