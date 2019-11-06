İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyorlar

06.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:20

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki 75'inci Yıl İlkokulu öğrencileri, 'Mektubumda İlim Var' projesiyle hem Malkara ilçesinin değerlerini Antalya'daki bir başka okulun öğrencilerine anlatıyor hem de mektup kültürünü yeniden yaşayıp becerilerini geliştiriyor.

Malkara 75'inci Yıl İlkokulu, iletişim kurma, işbirliği yapma, projeler geliştirme, paylaşma etkinliği olan 'e Twinning Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Mektubumda İlim Var' projesine katıldı. Öğrenciler, okuma yazma becerisini geliştirmek, kendi ilçesini tanıtmak, tanıtımı yaparken belirlenen bir ili tanıtmak amacıyla mektup arkadaşları buldu. Antalya'da bir okulun öğrencileri ile mektup arkadaşı olan öğrenciler, ilçelerini yazdıkları mektuplarla bu öğrencilere anlatırken, mektup kültürünü yeniden yaşıyor.

Kaynak: DHA