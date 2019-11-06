06.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:20

İlkokul öğrencileri kırma zeytin yapmayı öğrendi

BALIKESİR - Edremit ilçesinde Balıkesir Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa projesi ile ilkokul öğrencileri kırma zeytin yapmayı öğrendi.

Turizm ve zeytincilik ile geçiminin büyük bir kısmını sağlayan Edremit ilçesinde zeytin sezonu hızlı bir şekilde devam ederken, şehrin değerlerini tanıyan öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak'ta kırma zeytin nasıl yapılır öğrendiler. Mithat-Fethi Büyükdalgıç İlkokulunda yapılan etkinlikte 140 dördüncü sınıf öğrencisi toplanan zeytinleri kendi sınıflarında özel bir ahşap ekipman ile kırdılar. Kıvrak ayrıca öğrencilere zeytin ve zeytinyağı hakkında da bilgiler verdi. Öğrenciler sınıflarında yaptıkları kırma zeytinleri yaklaşık bir ay bekleme süresinden sonra yiyebilecekler.

Çalışma hakkında bilgi veren Okul Müdürü Özcan Öz "Edremit'te geçim kaynağı olan zeytini öğrencilerimize öğretmek için; zeytin ile neler yapabileceğimizi göstermek için bu gün öğrencilerimize zeytin kırma etkinliği yaptık. Bunun içinde Balıkesir Üniversitesi, Edremit Meslek Yüksek Okulu'ndan yardım rica ettik. Onlar da bize Mücahit Beyi gönderdiler. Mücahit Bey de öğrencilerimize zeytin kırma teknikleri hakkında bilgi verdi." Dedi.

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak "Yüksekokulumuz olarak bu güne kadar hep zeytinci ailelere, kursiyerlere ve zeytincilik öğrencilerine anlattık. İlk defa ilkokullara bu şekilde bir eğitim veriyoruz. Zeytin kırmayı öğretiyoruz. Zeytin sevgisini ve doğa sevgisini ilkokuldan başlayarak anlatmayı düşündük. Hocalarımız sağ olsun bu kondu çok büyük bir özveri gösterdi. Bizde buraya geldik 140 ilkokul öğrencisine zeytin kırmayı ve zeytin sevgisini aşıladık" dedi.

Kaynak: İHA