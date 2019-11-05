İlkokul öğrencileri kanatlı hayvan türleriyle tanıştı

05.11.2019 13:19

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak için okul bahçelerinde kanatlı hayvan sergisi açıldı.



Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu ve Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğinin ortak çalışmasıyla ilçede yer alan ilköğretim okullarında kanatlı süs hayvanları sergisi açıldı. Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Murat Çelik, "Hayvan Sevgisi" temalı proje ile küçük çocuklara yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çelik projenin amaçları doğrultusunda yaptığı açıklamada, "İlköğretim okullarımız arasında hayvan ve kanatlı hayvan sevgisi, merhamet, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmek istiyoruz. İlk sergimizi Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip İlkokulunda açtık. Çocuklarımıza küçük yaşlarda hayvan sevgisi aşılamak istiyoruz" dedi.



Okul bahçelerine asılan afişlerde "Hayvanlar İçin Bir Damla Sevgi, Bir Avuç Merhamet" sloganına verildi. Minik öğrenciler kafes içerisindeki kanatlı hayvanları meraklı gözlerle yakından inceledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA