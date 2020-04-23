İlkokul öğrencileri istiklal marşını seslendirdiler
Manavgat Küçük Hasan İlkokulu 1 D sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları video Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul öğrenciler, videolu olarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.
23.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:10
Manavgat Küçük Hasan İlkokulu 1 D sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları video
Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul öğrenciler, videolu olarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Manavgat Küçük Hasan İlkokulu 1 D sınıfı öğrencileri, çektikleri video ile İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiler.
Kaynak: AA