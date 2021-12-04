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İlkokul öğrencileri farkındalık için gözleri kapalı resim yapıp işaret diliyle şarkı söyledi

AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
İlkokul öğrencileri farkındalık için gözleri kapalı resim yapıp işaret diliyle şarkı söyledi

Çanakkale'de ilkokul öğrencileri, farkındalık oluşturmak için gözleri bağlı şekilde resim yapıp işaret diliyle şarkılar söyledi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de ilkokul öğrencileri, farkındalık oluşturmak için gözleri bağlı şekilde resim yapıp işaret diliyle şarkılar söyledi.

Gelibolu 26 Kasım İlköğretim Okulu Koordinatörlüğü'nde Türkiye'den 4 okul ve ikisi yabancı proje ortağı olmak üzere toplam 6 okul tarafından, "Beni Biraz Anla" projesini hayata geçirirken, ilkokul öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde okulun konferans salonunda etkinlik düzenledi.

Projenin kurucusu Özel Eğitim Öğretmeni Bilgehan Karaman Alp tarafından etkinlikte işaret dili ile merhaba, günaydın, nasılsın gibi günlük konuşmalar öğretildi.

Daha sonra öğrenciler, "Beni biraz anla" "Hayat bayram olsa" şarkılarını işaret diliyle söyledi.

Ardından bazı öğrenciler, gözleri kapalı şekilde resim yaptı.

Okul müdürü Cahit Şahin, yaptığı konuşmada, "Okulumuzun 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ortaya konan 'Beni Biraz Anla' projesiyle farkındalık yaratmak anlamlı oldu. Her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunu anlamasını ve öğrencilerimizi engelli arkadaşlarının neler yaşadığını, neler hissettikleri bu farkındalık ile göstermek istedik. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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