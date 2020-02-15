İlkokul öğrencileri, Diyarbakırlı kardeşlerinin yüzünü güldürdü

15.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:46

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ilkokul öğrencileri, topladıkları kırtasiye malzemeleri, oyuncak, atkı ve bereleri Diyarbakır'daki akranlarına gönderdi.

Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencileri, "Elimi Tut Yalnız Kalmasın" projesi kapsamında topladıkları kitap, kırtasiye malzemesi, oyuncak, atkı ve bereleri öğretmenleriyle kolileyerek, PTT aracılığıyla Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki İbrahim Yavuz Koru İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yolladı.

Okul müdürü Cemal Yamak, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin büyük bir özveriyle gerçekleştirildiğini belirterek, "İmkanlar dahilinde Dicle Koru köyü okulumuzdaki öğrencilere kitap, kırtasiye malzemesi, oyuncak, atkı, bere, fotokopi kağıdı gönderdik. Amacımız, okul ve öğrenciler arasında kardeşlik bağını kuvvetlendirmek ve okullar arası sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak." ifadesini kullandı.

Veliler, iş adamları, öğrenci ve idarecilerin projeyle tek yürek olduğunu anlatan Yamak, öğrencilerin bu etkinlikle sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en üst düzeyde yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA