İlkokul öğrencileri Ceylanpınar Belediyesini ziyaret etti

22.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:50

Ceylan İlkokulun öğrencileri, Ceylanpınar Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul idaresi, öğrencilerde temizlik alışkanlığı, hijyen ve temiz çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla proje hazırladı.

Proje kapsamında Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'yu ziyaret eden öğrencilere, temizlik ve hijyen konusunda bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soylu, ziyaretin gerçekleşmesini sağlayan okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Temizlik belediyemizin asli işlerindendir. Öğrencilerimiz yapmış oldukları ziyaret ile bunu bize bir kez daha hatırlattılar. Ziyaretleri dolayısı ile öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ceylan İlkokulu Müdür Yardımcısı Özlem Yakut ise öğrencilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındanlık oluşturmak için böyle bir proje hazırladıklarını ve bu proje kapsamında Ceylanpınar Belediyesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA