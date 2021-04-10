İlkokul öğrencileri, çeşitli etkinliklerle doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlkokul öğrencileri, çeşitli etkinliklerle doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlkokul öğrencileri, çeşitli etkinliklerle doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor

Sakarya'da 'My Friend/Nature' eTwinning projesi öğretmenleri, öğrencilere doğa sevgisi bilincini kazandırmak adına etkinliklerine devam ediyor.

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Sakarya'da 'My Friend/Nature' eTwinning projesi öğretmenleri, öğrencilere doğa sevgisi bilincini kazandırmak adına etkinliklerine devam ediyor.

Türkiye'nin farklı şehirleri ile İtalya, Romanya, İspanya, Letonya ve Büyük Britanya gibi ülkelerden öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinliklerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Sakarya genelindeki öğrencilerde, deneyler yapıp atık malzemeler ile oyuncak tasarlıyor. Ayrıca doğa fotoğrafçılığı ve fidan dikimi gibi etkinlikler de gerçekleştiren öğrenciler, doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor. - SAKARYA

İlkokul öğrencileri, çeşitli etkinliklerle doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor
İlkokul öğrencileri, çeşitli etkinliklerle doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Ümit Öztürk Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlkokul öğrencileri, çeşitli etkinliklerle doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:47:34. #1.15#
title