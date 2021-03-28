İlkokul öğrencileri Batman'daki akranlarına kitap ve oyuncak gönderdi

Sakarya'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, Batman'ın Sason ilçesindeki arkadaşlarına kitap, kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve uçurtma hediye etti.

Sakarya'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, Batman'ın Sason ilçesindeki arkadaşlarına kitap, kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve uçurtma hediye etti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentteki özel bir okulun minik öğrencileri, Çınarlı İlkokulu öğretmeni Meltem Gizem Tunalı'nın öğrencileri için hazırladığı oyuncak, kitap, kırtasiye ve uçurtma malzemeleri, kargo yoluyla Sason'a ulaştırdı.

Paketleri kendi elleriyle yapan öğrenciler, yeni arkadaşlar edinmenin mutluluğunu yaşadı.

Projeye öncülük eden sınıf öğretmeni Güney Çatalbaş, "Gönüllere dokunabildiysek ne mutlu bizlere. Emeği geçen bütün öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza katkıları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek