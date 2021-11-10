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İlkokul öğrencileri atasını en sevdiği tatlı ile andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İlkokul öğrencileri atasını en sevdiği tatlı ile andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'ncü yıldönümünde Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu öğrencileri Atasını en sevdiği tatlı ile andı.

DÜZCE (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'ncü yıldönümünde Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu öğrencileri Atasını en sevdiği tatlı ile andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'ncü yıldönümünde saat 9'u 5 geçe tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir tören düzenledi. Anma programı kapsamında çalışma yapan okul aile birliği üyeleri, günün anlam ve önemine binaen çeşitli hazırlıklar yaptı. Okul aile birliği üyeleri bu kapsamda Atanın en sevdiği tatlı olarak bilinen İrmik Helvası hazırlayarak törenin ardından tek tek öğrencilere dağıttı. - DÜZCE

İlkokul öğrencileri atasını en sevdiği tatlı ile andı

İlkokul öğrencileri atasını en sevdiği tatlı ile andı

İlkokul öğrencileri atasını en sevdiği tatlı ile andı

İlkokul öğrencileri atasını en sevdiği tatlı ile andı

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