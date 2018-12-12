İlkokul Öğrencileri Alışverişi Yapmayı Öğrendi

Özel Tekden İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında tezgah açan öğrenciler satış yaparak, alışveriş yapmayı öğrendi. Elde edilen gelir, çocukların etkinliklerinde kullanılacak.

Özel Tekden İlkokulu'nda 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla eğlenceli bir etkinliğe imza atıldı. Okulda kurulan tezgahlarda satış yapan öğrenciler, ürünlerini satarak alışveriş yapmayı öğrendi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Özel Tekden İlkokulu Müdür Yardımcısı Aydın Kızılkaya, "Bu etkinliği yaklaşık 10 senedir okulumuzda sürdürüyoruz. Okulumuzun geleneksel hale gelen etkinliklerinden bir tanesidir. 12-18 Aralık Yerli Malı Haftasında hem yerli malını kullanalım hem de öğrencilerimizi parayla tanıştıralım, onlara alışverişin nasıl yapıldığını göstermek amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Masraflar çıktıktan sonra öğrencilerimiz elde ettikleri parayı havuzda topluyorlar. Daha sonra kendi aralarında paylaşarak yemekte, kahvaltıda ve sinema etkinliklerinde öğrencilerimiz bu paraları harcıyorlar. Bu etkinliğimize velilerimizin de büyük katkısı oluyor. Onlarda çocuklarıyla birlikte alışverişlerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ