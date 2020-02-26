İlkokul öğrencileri, ailelerinin desteğiyle ördüğü atkı ve bereleri Elazığ'daki çocuklara gönderdi

26.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:54

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri, ailelerinin de desteğiyle ördüğü 100 atkı ve bereyi Elazığ'daki çocuklara gönderdi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Deniz Feneri Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen "Hayat boyu iyilikte yarışıyoruz" yarışmasına katılan MADO Kadriye Kanbur İlkokulu öğrencileri, Suzan Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi danışman öğretmenlerinin yardımıyla atkı ve bere ördü.

Atkı ve bereler, Elazığ'daki çocuklara gönderildi.

Suzan Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, okulun ikinci sınıfından 39 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, her öğrencinin iki atkı ve bere ördüğünü söyledi.

Destek vermek isteyen ailelerin de yardımlarıyla 100'e yakın atlı ve bere oluşturulduğunu ifade eden Bülbül, beraberinde çeşitli hediyeler ve öğrenciler tarafından yazılan mektupların da gönderildiğini belirtti.

Merkezin usta öğreticilerinden Zeliha Çam da buradaki amaçlarının çocuklara iyiliği öğretmek olduğunu söyledi.

Projeye Halk Eğitim Merkezi kursiyeri olarak katılan Zeynep Akargül de okuldaki bir çok öğrencinin Elazığ'daki çocukların nasıl bir mağduriyet yaşadığının farkında olduklarını, onlara destek amacıyla hep birlikte projeye katkı sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA