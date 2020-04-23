İlkokul öğrencileri, 23 Nisan için "Tebessüm" şarkısını işaret diliyle söyledi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan ilkokul 3. sınıf öğrencileri, "Tebessüm" şarkısını işaret diliyle söyledikleri bir klip hazırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan ilkokul 3. sınıf öğrencileri, "Tebessüm" şarkısını işaret diliyle söyledikleri bir klip hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kaldıkları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde bir araya gelemeyen Ümraniye 23 Nisan Kaptanoğlu İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, okul formalarını giyerek kamera karşısına geçti.

23 Nisan'a özel yaptıkları süslemeler ve Türk bayrakları önünde "Tebessüm" şarkısını işaret diliyle anlatan çocukların kısa videoları çekildi.

Bu videoların Sınıf Öğretmeni Esra Adıyaman tarafından birleştirilmesiyle ortaya çıkan klip, sosyal medya platformlarında yayımlandı.

Esra Adıyaman, öğrencilerine, işaret dilinin nasıl yapıldığını gösteren videolar göndererek çalışmalarını istediğini belirterek, "Evlerimizde kaldığımız ve bir araya gelemediğimiz bu dönemde çocuklarımızla 23 Nisan sevincini bir şekilde yaşamak istedik. Öğrencilerimin hepsi şarkıyı başarılı biçimde aktardı. Onların ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA