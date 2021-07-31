İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği

İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, okulunun bulunduğu mahallede özellikle ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek, kitap okuma etkinliği düzenledi.

EDİRNE'de, Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, okulunun bulunduğu mahallede özellikle ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek, kitap okuma etkinliği düzenledi.

Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, okulunun bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'nde muhtar Eren Kaçarlar ile birlikte 'Mahallem okuyor' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mahallesinde özellikle ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelen Çekiç, sokakta kitap okuma etkinliği düzenledi. Mahallelinin katılım gösterdiği etkinlikte yarım saat boyunca kitap okundu.

'DAHA GÜZEL DÜNYA İÇİN KİTAP OKUYACAĞIZ' Amaçlarının sadece çocukların değil velilerin de okuma alışkanlığının artmasını sağlamak olduğunu söyleyen Çekiç, "Biz de bu bilinçle değerli mahalle muhtarımız ve Yeniimaret Mahallesi sakinleriyle kitap okuma seferberliği ilan ettik. Bugün bu sokakta okuyoruz, yarın diğer sokaklarda okuyacağız. Evlerde, her yerde okuyacağız. Amacımız, okuma bilinci kazandırabilmek. Eğitimin en önemli ayağı kitap okumaktır. Biz, insanlara okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Amacımızın büyüklüğünün ve kutsallığının farkındayız. Kitaplar dünyayı değiştirmez belki ama insanları değiştirebilir, insanlar da dünyayı değiştirebilir. Daha güzel bir dünya için kitap okuyacağız" dedi. 'MAHALLE MAHALLE GEZECEĞİZ'

Yeniimaret Mahallesi'nin muhtarı Eren Kaçarlar da projeyi daha da geliştirerek tüm mahalleye yayacaklarını belirtti. Kaçarlar, "Bu projeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Sadece bu sokakla kalmayacak bu proje. Mahalle için gerekirse elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Mahalle mahalle gezeceğiz. Eğitim için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu. 


İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Müge Anlı Seda Sayan
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 12:45:26. #1.15#

title