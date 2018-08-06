İlkokul Mezunu Genç Kitap Yazdı

Özalp ilçesinde ilkokul mezunu 21 yaşındaki Faruk Demir, "Öğüdümdür" isimli kitap yazdı.

Yukarı Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Demir'in 6 ayda yazdığı 150 sayfa ve 143 beyitten oluşan kitap, 100 adet basılarak ilçede dağıtılmaya başlandı.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar birçok kitap okuduğunu ve bunlardan etkilenerek yazarlık yapmaya karar verdiğini anlattı.

İlk iki kitabını şiir ve roman üzerine yazmaya çalıştığını ancak kitapları tamamlayamayınca felsefeye yöneldiğini belirten Demir, "Yazarlığa okuduğum kitaplardan esinlenerek başladım. Benim yazarlığım aslında çok kitap okumamdan geliyor. İlkokul mezunuyum. Zamanında babam okumam için çok uğraştı fakat ben okumadım. Sonra kitap okumaya başladım ve gün geçtikçe bu okuma hevesim gelişti, beni kitap yazarlığına kadar getirdi. Bu kitabımın konusu yaşamın anlamı." dedi.

Demir, kitap yazmak için kırsal kesim ve köylerin en ideal yer olduğunu vurgulayarak, "Köylerde ve kırsal kesimde düşünce olarak rahatsın. Dünyaya daha rahat bakabiliyorsun ve insanları, yaşamı anlayabiliyorsun. Bunlar bir yazar için kitap yazmanın temel kaynakları olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Faruk Demir'in ağabeyi Mesut Demir ise kitap yazması konusunda kardeşine her zaman destek olduklarını, bundan sonrada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Demir'in kız kardeşi Sezen Demir de kardeşinin ileride iyi bir yazar olacağına inandığını dile getirdi.