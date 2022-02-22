İlkokul mezunu genç adam kendi ürettiği dedektörleri dünyaya ihraç ediyor

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu elektronik eşya tamircisi Ömer Argın (40) iki sene önce başladığı kendi imalatı olan dedektörleri dünyanın dört bir yanına satıyor. Tek başına haftada 25 adet dedektör üreten Argın, Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya gibi ülkelere iki ayda bir 60 adet dedektör satıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan elektronik eşya tamircisi Ömer Argın bir arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı dedektör üretiminde dünyaya açıldı. Tek başına haftada 20-25 adet dedektör üretebilen genç adam 2 ayda bir de farklı ülkelere 60'a yakın dedektör ihraç ediyor.

İş yerinde tek başına çalışan Ömer Argın haftada 20-25 adet üretim yapabiliyor. Yurt dışı satışlarını Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya'ya gerçekleştiren genç adam yurt içinde de hayvan besiciliği yapanlar, veterinerle ve sahillerde altın, küpe, yüzük ve demir para gibi kıymetli eşyaları arayanlara satışını gerçekleştiriyor.

Alaşehirli ilkokul mezunu Ömer Argın, ilkokuldan sonra başladığı elektronik eşya tamirciliği çıraklığı sonunda Çıraklık Eğitim Merkezi kurslarına katılarak, ustalık belgesi aldı. Askerlik dönüşü kendi açtığı iş yerinde elektronik eşya tamirciliğine başlayan Argın, yaklaşık iki yıldır, dedektör üretmeye başladı. Yurt dışında çalışan bir arkadaşının önerisiyle, yurt dışına örnek dedektörler gönderen Argın, dedektörlerin beğenilmesi üzerine arkadaşının desteğiyle yurt dışına ihracata başladı. İki ayda bir yurt dışına ortalama 50-60 adet dedektör gönderen Ömer Argın, iş yerinde tek başına imalatını yaptığı dedektörleri çalışır duruma getirdikten sonra, araziye giderek, test ediyor. Arazide toprak altına veya taş altına bıraktığı bir cismi dedektörle tarayarak, algılamasını kontrol ettikten sonra kullanılabilir olduğunu gönderdikten sonra satışını gerçekleştiriyor.

İlkokul mezunu olan 40 yaşındaki evli 2 çocuk babası Ömer Argın, "Elektronik eşya tamirciliği yapıyordum, yurt dışında çalışan bir arkadaşımın tavsiyeleri ile dedektör üretimine başladım. Şimdi de yine yurt dışında çalışan arkadaşlarımın sayesinde, firmalarla tanıştım, ihracata başladım" diye konuştu.

Dedektörleri nasıl hazırladığını anlatan Argın şunları söyledi: "İlk başta bilgisayarda dedektörün yazılımını yapıyoruz. Aldığımız çıktıya göre, kartını yapıyoruz, malzemeleri döşüyoruz. Başlık bobinini hazırlıyoruz. Sonra montajı yapıyoruz. Dedektörümüzü son haline getirdikten sonra arazide denemesini yapıyoruz. Kontrollerden sora yurt içi ve yurt dışına sevk ediyoruz. Profil kısmını kendi tasarımıma göre özel yaptırıyorum, kalan tüm imalatı kendim yapıyorum. Haftada 20 – 25 tane imalat yapabiliyorum. Yurt dışında bulunan firmalarla bağlantı yapıyoruz. Oradan satış yapılıyor. Yurt dışı ihracatımızı Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya'ya yapıyoruz. Yurt içinde de büyük baş hayvan besicileri samanın içinde çivi, tel ve herhangi bir cisim var mı diye, veterinerler hayvanın karnında çivi ve tel gibi cisimler var mı diye bakıyorlar, birde plajlarda düşürülen altın, küpe, yüzük, demir para gibi cisimleri aramak için alanlar var, onlara satıyoruz." - MANİSA