NEVŞEHİR (İHA) - "İlkokul mezunları daha çok şiddete maruz kaldı"

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına karşı şiddet verilerini açıkladı. Nevşehir'de meydana gelen kadına karşı şiddet olayında, en çok şiddete uğrayan ve en çok şiddet uygulayan kişilerin ilkokul mezunu olduğu dikkat çekti.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına karşı şiddet verilerini açıkladı. Verilere göre, mağdurların eğitim oranları yüzdelik olarak; yüzde 6,7'si okuryazar değil, yüzde 2,8'i okuryazar, yüzde 30,3'ü ilkokul, yüzde 22,2'si ortaokul, yüzde 23,3'ü lise, yüzde 5,7'si ön lisans, yüzde 7,9'u lisans, yüzde 0.3'ü ise yüksek lisans olarak kayıtlara geçti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Eryiğit, "Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 2021 yılında il genelinde bin 307 olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda bin 61 kadın, 187 erkek olmak üzere toplam bin 833 mağdur şahsın ifadesi alınmış, ayrıca bin 387'si erkek, 446 kadın olmak üzere toplamda bin 833 şahsa şüpheli olarak adli işlem yapılmıştır. Yapılan bu adli işlemler sonrasında bin 268 şahsa önleyici, 121 şahsa da koruyucu tedbir uygulanmıştır" dedi.

Eğitim seviyesi arttıkça yeni çözüm yolları üretmek için bilinçsel olarak da arttığını söyleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem, "Temelde üniversite eğitimi alan kadınların daha az şiddet gördüğü ve üniversite eğitimi alan erkeklerinde daha az şiddet uyguladığını görüyoruz. Konuya aile danışmanlığı kapsamında baktığımızda, bizler kök ailelerin yani kendi ailelerimizin yaptıklarını öğreniyoruz. Problemleri de bu şekilde çözümlemeye çalışıyoruz. Bu bazen şiddet de olabiliyor. Evde oluşan bir problemi çözümlemek adına şiddet de uygulanabiliyor. Bu bizim kültürümüze has bir şey değil. Bütün atar kültürlerde, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, benzer şeyler var. İnsanların bilgiye ulaşmasına baktığımızda, özellikle kadınlarda ilk dönemde, ses olarak geçin bir kuram var. Sessizlik hakimken, eşin yaptığı her şeyi doğru kabul ederken, ilerleyen süreçte yavaş yavaş kendi görüşlerinin de olabildiğini, problemleri daha farklı şekilde çözülebildiğini gözlemlemeye başlıyor. Üniversite eğitiminde özellikle bunu güçlendiren bir yapı. Özellikle öz güven gelişimi, ekonomik özgürlük gibi faktörlerde şiddet olaylarına biraz daha olumsuz bakmasına ve kendisini korumasına neden oluyor. Erkeklerde de aynı şekilde. Babalarından gördükleri bu problem çözme davranışlarını, zamanla tek başına yeterli olmadığını, farklı problem çözme davranışları olduğunu da fark etmeye başlıyorlar. Aslında eğitim seviyesinin, bizim bilinçsel seviyemizi güçlendirdiği, yeni çözüm yolları ürettiğimizi düşünebiliriz" şeklinde konuştu.