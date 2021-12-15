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İlkokul çocuklarına uygulamalı trafik eğitim verildi

İlkokul çocuklarına uygulamalı trafik eğitim verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitim verildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitim verildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri tarafından Ceylan Emet İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitime çok sayıda çocuk katılırken, eğitim faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde farklı okullarda da devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İlkokul çocuklarına uygulamalı trafik eğitim verildi

İlkokul çocuklarına uygulamalı trafik eğitim verildi

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