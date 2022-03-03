İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI - Haberler

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İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

MALATYA'da ilkokulun bahçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

MALATYA'da ilkokulun bahçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi'ndeki Alpaslan İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Kutluhan B. (17) ile Furkan C. (17) bıçak darbeleri ile yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 yaralıyı Turgut Özal Tıp Merkezi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karıştığını belirlenen 2 kişiyi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

İLKOKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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