İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS), 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek
21.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:26

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS), 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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