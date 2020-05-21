İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS), 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
21.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:26
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS), 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
Kaynak: DHA