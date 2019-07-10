İlköğretim okullarında teneffüs süreleri uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com
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