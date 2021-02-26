İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı
Konya'da ilköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, seslendirdikleri şarkıyla kutladılar.
Konya'da ilköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, seslendirdikleri şarkıyla kutladılar.
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için yazılıp, bestelenen "Çok Yaşa Tayyip Dede" şarkısı, sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürüldü.
Eser, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedildi ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu'nda görüntüye alındı.
İlköğretim öğrencilerinin seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:
"Sevgin her an kalbimde
Çok yaşa Tayyip dede
Seni çok seviyoruz
Çok yaşa Tayyip dede
Vatanını çok seven, bizler için didinen
Düşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dede
Minik kalbim seninle
Dik dur sakın eğilme, vatanıma sahip çık düşman her an tetikte
Tablet, kitap dağıttın
Bizi hep öne aldın
Önce çocuklar dedin
Bizi sen ne çok sevdin
Hasta olmak istemem, hastaneyi hiç sevmem, Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmem
On beş Temmuz bir destan Tayyip dedem başkomutan
O gerçek bir kahraman
Çelik yürekli kalkan
Mutlu, mesut yaşamak, koşup oyun oynamak
Tek dileğim Allah'tan, vatanımda yaşlanmak"
Kaynak: Anadolu Ajansı