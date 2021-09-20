İlköğretim Haftası Sebebiyle Başkan Sarı'ya Nazik Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlköğretim Haftası Sebebiyle Başkan Sarı'ya Nazik Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
İlköğretim Haftası Sebebiyle Başkan Sarı'ya Nazik Ziyaret

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya nazik bir ziyaret gerçekleştiren Müftü Mehmet Tevfik Ortaokulu Müdürü Ahmet Taşova, Rehber öğretmeni Elif Avar Böğrek, öğrenciler Şevval Naz Kara ve Ceyda Buse Kazan'a teşekkür ediyoruz.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya nazik bir ziyaret gerçekleştiren Müftü Mehmet Tevfik Ortaokulu Müdürü Ahmet Taşova, Rehber öğretmeni Elif Avar Böğrek, öğrenciler Şevval Naz Kara ve Ceyda Buse Kazan'a teşekkür ediyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Oğuzhan Koç
Spor Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlköğretim Haftası Sebebiyle Başkan Sarı'ya Nazik Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 19:11:39. #1.12#