İlköğretim Haftası Sebebiyle Başkan Sarı'ya Nazik Ziyaret

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya nazik bir ziyaret gerçekleştiren Müftü Mehmet Tevfik Ortaokulu Müdürü Ahmet Taşova, Rehber öğretmeni Elif Avar Böğrek, öğrenciler Şevval Naz Kara ve Ceyda Buse Kazan'a teşekkür ediyoruz.

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