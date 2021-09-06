İlköğretim Haftası Kutlu Olsun

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İlköğretim Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İlköğretim Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kadir Albayrak kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

İlköğretim Haftası Kutlu Olsun

Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı bu anlamlı haftada sevgili öğrencilerimiz hasret kaldıkları okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine; değerli öğretmenlerimiz çok sevdikleri öğrencilerine kavuşuyor.

Başarılı ve mutlu bir yaşamın anahtarı eğitimdir. İyi bir eğitim bireylerin hedeflerine ulaşmalarına ve ideallerini gerçekleştirmelerine imkan sağlar. Ülkeler için en büyük zenginlik iyi birer eğitim almış, bilinçli ve duyarlı bireylerin varlığıdır. Nitekim ülkelerin gelişimi, eğitimli bireylerinin sayısı ile doğru orantılıdır.

Çağdaşlaşmayı, gelişmeyi ve ilerlemeyi esas alan Cumhuriyet felsefesinin temelinde de eğitim vardır. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke, devrim ve fikirlerinin ışığında fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek, ülkemizin en temel hedefi olmalıdır.

Değerli öğretmenlerimiz,

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi yükselen yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eğitim ordumuzun birer neferi olarak yurdumuzun dört bir yanında görevlerinizi en iyi şekilde büyük özveriyle yapacağınıza olan inanç ve güvenimiz tamdır.

Kıymetli velilerimiz,

Aile ortamında ilk eğitimlerini verdiğiniz sevgili evlatlarınızı okula gönderiyor olmaktan dolayı yaşadığınız mutluluğu paylaşıyorum. Göz bebeğimiz olan çocuklarımızı hayata hazırlarken onlar için iyi birer model olmanın, öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde olmanın, eğitim süreçlerinin yakından takip etmenin son derece önemli olduğunu ifade etmek isterim.

Sevgili öğrencilerimiz,

Okullarımız, faydalı bilgiler edinmenizi, arkadaşlıklar kurmanızı, sosyalleşmenizi ve hayalinizdeki mesleğe sahip olmanızı sağlayacak, sizleri hayata hazırlayacak eğitim yuvalarıdır. Okullarınızda elde edeceğiniz başarı, hayat yolunda sağlayacağınız ilerlemenin ilk adımı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olması temennisiyle İlköğretim Haftası'nı kutluyor, sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

Kaynak: Habermetre