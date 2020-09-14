İlköğretim Haftası kutlamaları başladı
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İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

Edirne'de, İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

İlköğretim Haftası kutlamaları başladı
14.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:02

Edirne'de, İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Anıtı çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yeni dönemin umutla, inançla ve sağlıkla başladığını belirten Arpacı, "Eğitime uzaktan eğitim ve İlkokul 1. sınıflarımız ile okul öncesi öğrencilerimizin yüz yüze eğitimi ile başlıyoruz. Bu yıl eğitim öğretim yılına büyük bir heyecanla başlayan sadece çocuklarımız değil; velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, tüm eğitim çalışanlarımızdır. Bu süreçte çocuklarımızın heyecanına ve coşkusuna hep birlikte ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

Okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığını aktaran Arpacı, şunları kaydetti:

"Salgının ilk günlerinden itibaren bakanlığımızca eğitimin aksamaması için her türlü önlem alınmış, tüm tedbirler uygulanmıştır. Başlayacağımız yeni eğitim öğretim yılında okullarımızı güvenle açmak için salgına karşı tüm tedbirleri alarak hazırlıklarımızı tamamladık.

Tüm eğitim camiamızın şefkati, heyecanı, özeni ve fedakarlığı ile çıktığımız bu yolda 2023 ve 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Öğrencilerimizin yeni şeyler öğrenip keşfettiklerinde gözlerinde gördüğümüz kıvılcımlar her zaman yolumuzu aydınlatacak. Bizim çocuklarımız eğitimde yine başarıdan başarıya koşarken aynı zamanda, okuyan, araştıran, düşünen ve vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetişecektir."

Kaynak: AA

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