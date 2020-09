İlköğretim haftası dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu İlköğretim haftası dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu Sivas'ta 14-21 Eylül İlköğretim haftası dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

SİVAS - Sivas'ta 14-21 Eylül İlköğretim haftası dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, "14-21 Eylül arası ilköğretim haftası olarak kutlanmakta. Bu sene korona virüsten dolayı okullarımız 21 Eylül itibariyle okul öncesi eğitim ve 1. sınıflarda açılacak. Öğrencilerimiz haftada bir gün okula gelecekler. 30 dakikalık dersler olacak. 5 ders saatinin İlkokul 1. sınıflarda 3 saati Türkçe, 1 saati matematik, 1 saati hayat bilgisi dersi olacak. 28 Eylül-2 Ekim arasında da çocuklarımız haftada 2 gün gelecekler, okulların ve sınıfların durumuna göre seyrekleştirilecek. Bakanlığımızın bize gönderdiği kılavuz neticesinde ve Türkiye Standartları Enstitüsü ile beraber yapılan çalışma neticesinde okullarımızda her türlü önlemi aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu süreçten bakanlığımızın ve valimizin destekleriyle okullarımızı eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. Arkadaşlarım ve ben sahada okullarımızı tek tek geziyoruz şu an için bir sıkıntı gözükmüyor, inşallah bir an önce bu beladan kurtulup çocuklarımıza tamamen kavuşmayı ümit ediyoruz. DYK kurslarımız devam ediyor 8. ve 12. sınıflar arası şuan için başladılar. Onlarda DYK kurslarıyla eğitim ve öğretime devam ediyorlar. İnşallah onlara da kavuşuruz çünkü okullarımız onlardan yoksun bir şekilde sadece bir beton yığınından farkı yok maalesef" diye konuştu.

