İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında Kovid-19 tedbirleriyle kutlanacak
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İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında Kovid-19 tedbirleriyle kutlanacak

İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında Kovid-19 tedbirleriyle kutlanacak
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı "İlköğretim Haftası" etkinlikleri, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı "İlköğretim Haftası" etkinlikleri, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası'nın 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacağı bildirildi.

Haftanın Kovid-19 tedbirleriyle coşkulu bir şekilde kutlanması istenilen yazıda, okul-veli iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, valiliklerce tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca yeni eğitim ve öğretim yılının 6 Eylül'de başlaması dolayısıyla yüz yüze eğitimle ilgili iş ve işlemlerin titizlikle yürütülmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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