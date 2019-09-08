08.09.2019 14:56

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, geleceğin teminatı çocukların, gençlerin yarınlara hazırlanacağı yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlanacağını belirtti.

Toplumun kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesinin ancak eğitimle mümkün olduğunu aktaran Canalp, "Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk milletinin milli ve manevi değerlerini benimseyen, tarih bilincine sahip, kendine güvenen, bilim ve teknoloji üretebilen, iletişim kurabilme yeteneği yüksek, insana önem veren, demokrasinin ve insan haklarının değerini bilen bireyler olarak yarınlara hazırlanması en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılına 55 bin 251 öğrenci, 3 bin 863 öğretmenle devam edileceğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıldan beri özellikle tasarım, beceri ve zeka oyunları alanlarında ciddi çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz yıl ilimizde 7 tasarım beceri atölyesini, 1 zeka oyunları atölyesini hizmete sunmuş bulunuyoruz.

2019-2020 eğitim öğretim yılı için ise farklı okullarımızda bilim, sanat, spor, kültür ve yaşam odağında birleşen 33 fen, teknoloji, matematik, mühendislik atölyesi, 31 yazılım ve tasarım atölyesi, 65 akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 ahşap ve metal atölyesi, 5 müzik atölyesi, 4 görsel sanatlar atölyesi, 3 drama, eleştirel düşünme atölyesi, 2 salon sporları atölyesi olmak üzere toplam 10 farklı türde 148 atölye daha hizmete alınmak suretiyle 155 tasarım ve beceri atölyesi ilimize kazandırılmış olacaktır."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, öğrencilerin uzun bir tatilin ardından ders başı yapacağını belirtti.

Bir öğretmen olarak aynı heyecanı yaşadığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz ki bir ülkeyi yok olmaktan kurtaran güçlü bir devlet yaratan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok önem verdiği konuların başında eğitim gelmiştir. Güçlü bir Türkiye teknolojiyi, bilimi üretebilen ve kullanabilen bir toplum için eğitim ne kadar önemli olduğunu görmüş ve bir eğitim seferberliği başlatmıştır.

Aradan yıllar, yüzyıllar geçse de tüm öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ayrılmayacağına eleştirel düşünebilen, öz güveni yüksek ve yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireyler yetiştirebilmek için var gücünle çalışacağına; öğrencilerine şefkatle yaklaşacağına gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA