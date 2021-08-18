İLKLERİN ŞEHRİ ESKİŞEHİR KİTABI YAZARLARINDAN BAŞKAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

'İlklerin Şehri Eskişehir' kitabı yazarları Pilot Mehmet Aksoyek ve Gazeteci Soner Yüksel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

'İlklerin Şehri Eskişehir' kitabı yazarları Pilot Mehmet Aksoyek ve Gazeteci Soner Yüksel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Başkan Büyükerşen'in makamında ağırladığı yazarlar, 'İlklerin Şehri Eskişehir' hakkında Büyükerşen'e bilgi verdi. Yazdıkları kitap ile Eskişehir'in tarihine ışık tutmayı amaçladıklarını belirten Aksoyek ve Yüksel ziyarette, "Eskişehir birçok konuda ilklerin şehri ve halkımız tarafından bu durum çok fazla bilinmiyor. Eskişehir'i ilkleri tanıtmak bizler için gurur kaynağı. Sizin eğitim, kültür, sanat ve başarılı şehircilik alanlarında yaptığınız tüm çalışmalar bize kitabı oluştururken ilham oldu" ifadelerinde bulundu.

Kitap hakkında Mehmet Aksoyek ve Soner Yüksel'den bilgi alan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, büyük emek vererek oluşturdukları kitap için teşekkür ederek, "Eskişehir'in tarihi, ilkleri ve kuşkusuz güzellikleri hazırlamış olduğunuz bu çok özel çalışma sayesinde çok daha iyi anlaşılacaktır. Kütüphanemde 'İlklerin Şehri Eskişehir' kitabına yer vermekten büyük mutluluk duyacağım. Her ikinize de çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre