İlklerin Kadını Fatma Şahin İlk Oyu Kullandı

İlklerin kadını Fatma Şahin ilk oyu kullandı

Fatma Şahin oyunu kullandı

İlk oy kullanan başkan adayı Şahin oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Saat 07: 00 de başlayan oy kullanma işleminde ilk oyu Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin Kullandı.

Türkiye bugün yerel seçimlere gidiyor. Gaziantep'te oy verme işlemi saat 07: 00 de başladı. İlk oyu saat 07: 00 de Aslı Alevli İlköğretim okuluna gelen Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin kullandı. Şahin seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA