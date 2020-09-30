İlkkıvılcım 1919 - ? Havza Kadın Üretim Kooperatifi açıldı

Havza'da faaliyet gösterecek İlkkıvılcım 1919 - ? Havza Kadın Üretim Kooperatifi ve satış mağazası, Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından hizmete açıldı.

Havza'da faaliyet gösterecek İlkkıvılcım 1919 - ? Havza Kadın Üretim Kooperatifi ve satış mağazası, Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından hizmete açıldı.

25 Mayıs Mahallesi'nde hizmet verecek kooperatifin Büyük Annemin Lezzetleri Doğal Ürünler Satış Mağazası, Vali Dağlı tarafından kesilen kurdela ile hizmete sunuldu.

Dağlı, kooperatif koordinatörü Bingül Alış'tan kuruluş amaçları, çalışmaları ile üretimi yapılan doğal ve yöresel ürünler hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Her zaman üreten kadınların yanında olduklarını vurgulayan Dağlı, desteğinin bir işareti olarak kooperatif yönetimi tarafından hazırlanan panoya boya ile el izini bastı ve imzasını attı.

Vali Dağlı, Samsun'da 3 kadın kooperatifi bulunduğuna dikkati çekerek, "Havza'da kurulan bu kooperatifimiz kısa sürede aktif ve göz dolduran çalışmalara imza atmakta. Bizler de üreten kadınlarımıza elimizden gelen desteği vereceğiz. Kooperatifin açılmasına emeği ve desteği olan herkese teşekkür ederim. Ayrıca kooperatifin açılması ve yürütülen çalışmalarda görev alan bayanlarımızı cesaretlerinden ötürü tebrik ediyorum." dedi.

Açılışın ardından Dağlı, kooperatif üyesi kadınlar ile fotoğraf çektirdi, ardından esnafı ziyaret etti.

Programa Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Samsun Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu