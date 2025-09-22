İlkin Aydın milli takımdan çıkarıldı mı, takımdan ihraç mı edildi?

İlkin Aydın milli takımdan çıkarıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti. Tören sırasında İlkin Aydın'ın tavırları sosyal medyada çok konuşuldu.

İLKİN AYDIN MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI MI?

Milli voleybolcu İlkin Aydın'ın törendeki görüntülerinin ardından sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştıktan sonra yüz ifadesi ve yönelişi üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Bazı kullanıcılar sporcunun davranışını "saygısızlık" olarak yorumlarken, bazıları ise abartıldığını dile getirdi. Kısa süre içinde Aydın'ın milli takımdan çıkarıldığına dair söylentiler yayıldı ve gündemde geniş yer buldu.

Ancak iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. İlkin Aydın, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada gündeme gelen ihraç haberleri asılsız çıktı. 25 yaşındaki sporcu, hem kulübü Galatasaray'da hem de milli takımda aktif olarak kariyerini sürdürüyor.

İLKİN AYDIN KİMDİR?

İlkin Aydın, 5 Ocak 2000'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda voleybola başlayan Aydın, spora İlbank altyapısında adım attı. Daha sonra TVF Spor Lisesi'nde forma giyerek gelişimini sürdürdü ve performansıyla kısa sürede dikkat çekti. Çalışkanlığı ve yeteneği sayesinde profesyonel kulüplerin radarına girdi.

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Aydın, sarı-kırmızılı formayla uzun süredir kariyerine devam ediyor. Takımda önemli bir rol üstlenen Aydın, kaptanlık görevini de yerine getiriyor. Milli takım kariyerine 2021'de başlayan Aydın, aynı yıl Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde bronz madalya kazandı. 2023 yılında ise hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarında kadroda yer aldı.

İLKİN AYDIN İHRAÇ EDİLDİ Mİ, TAKIMDAN ATILDI MI?

Son günlerde dolaşıma giren haberlerde İlkin Aydın'ın milli takımdan atıldığına dair iddialar yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan bu söylentiler nedeniyle sporcunun durumu merak konusu oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı anların ardından başlayan tartışmalar, İlkin Aydın'ın milli takım geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşturdu.

Ancak edinilen bilgilere göre İlkin Aydın'ın ihraç edildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Milli sporcunun kadro dışı bırakılmadığı ve hem kulübünde hem de milli takımda oynamaya devam ettiği belirtildi. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan iddialar asılsızdır.