İlkim Karaca kimdir? Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kaç yaşında, nereli?
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İlkim Karaca kimdir? Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kaç yaşında, nereli?

15.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:22
İlkim Karaca kimdir? Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kaç yaşında, nereli?

Bugün Demet ve Alişan'a konuk olan İlkim Karaca merak konusu oldu. 15 Mart 2021 Demet ve Alişan konuğu İlkim Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İlkim Karaca hayatı ve biyografisi nedir?

Bugün Demet ve Alişan'a konuk olan İlkim Karaca merak konusu oldu. 15 Mart 2021 Demet ve Alişan konuğu İlkim Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İlkim Karaca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLKİM KARACA KİMDİR?

Cem Karaca'nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca 1960 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu. Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen İlkim Karaca, kendi yazdığı şiirleri vardır ve bazılarını bestelemiştir. İstanbul Radyosu'ndaCem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo'da da işe başladı. Başında üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı. O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarına katıldı.

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