İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
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İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu

İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Belediyesince düzenlenen 1. Aksaray Bisiklet Festivali, "Yeşil Aksaray İçin Pedallıyoruz" sloganıyla başladı.

Aksaray Belediyesince düzenlenen 1. Aksaray Bisiklet Festivali, "Yeşil Aksaray İçin Pedallıyoruz" sloganıyla başladı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bisikletseverlerle bir araya gelen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer bir süre sohbet etti.

Bankalar Caddesi'nde Dinçer'in startıyla başlayan festivalde bisikletçiler Kılıçarslan Parkı'na kadar 5 kilometre pedal çevirdi.

Festivalde Aksaray Belediyesince yürütülen ve Türk Telekom iş birliğiyle sürdürülen Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi de hayata geçirildi.

Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapımına başlanılan 17 kilometrelik bisiklet yolu projesinin sürdüğünü söyledi.

"Bu projemiz bittiğinde kentteki bisiklet yolu toplamda 29 kilometreye çıkacak. 11 istasyonumuzda 120 bisikletimiz olacak." diyen Dinçer şunları kaydetti:

"Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Çevre ve doğa dostu, insan sağlığına faydalı, ekonomik, ulaşımı rahatlatan bisiklet kullanımını Aksaray'da doğal hayatın bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Spor yapmanın yanında bisikletin bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekmek için bu farkındalık programını hayata geçirdik. Hemşerilerimiz programa yoğun bir katılım gösterdi."

Festivale bisikletini süsleyerek katılan ev hanımı Fatma Boran ise bu gibi etkinliklere çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Kovid-19 sürecinde evlere kapandıkları için çok bunaldıklarını vurgulayan Boran, "Çok güzel bir etkinlik. Vatandaşlarımız da çok yoğun katılım gösterdi. Çok mutlu oldum. Tüm halkımızın böyle bir şeye çok ihtiyacı varmış, buradan o anlaşılıyor." diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve çok sayıda bisikletsever katıldı.

İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu
İlki düzenlenen Aksaray Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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