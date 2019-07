İlki 10 Milyon Satan Horizon Zero Dawn'ın Yeni Oyunu Hakkında Tüm Bilinenler

Sony'nin yeni PlayStation'ı yüzünü göstermeye yavaştan başlamışken insan PlayStation 5'in gücünü gösterecek oyunları düşünmeden edemiyor. PlayStation markasının özellikle kendine özel oyunların başarısı tartışılmaz düzeyde. Markaya ait oyunların arasında Uncharted, God of War, The Last of US gibi seriler var.

Yine başarılı bir özel oyun olan Horizon Zero Dawn'ın potansiyel devam oyunu hakkında detayları içeren bu yazımızda tüm dedikoduları bir araya getirdik. Her ne kadar şu ana kadar oyunun geliştiricisi Guerrilla Games ya da Sony'den resmi bir açıklama gelmese de bu senenin başlarında oyunun seslendirme aktörlerinden biri, bir devam oyunu olacağını ağzından kaçırmıştı. Gelin oyun hakkındaki söylentileri birlikte inceleyelim.

Horizon Zero Dawn 2 ne zaman çıkacak?

Sony ve Guerrilla Games'in oyunun geliştirildiğiyle alakalı bir açıklama yapmadığını göz önünde bulundurursak oyunu yakın zamanda görmemizin pek mümkün olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Bununla birlikte Horizon Zero Dawn 2'nin ya yeni nesil bir oyun olması ya da iki nesli de kapsayan bir oyun olması bekleniyor. Yani oyun PlayStation 5'in çıkışının ardından piyasaya sürülebilir. Hatırlatmakta fayda var, yakın zamanda yeni nesil bir PlayStation'ın önümüzdeki 12 aylık süreçte çıkmayacağı açıklanmıştı.

Özetlemek gerekirse yeni bir PlayStation'ı 2020'nin ortalarına kadar görmeyeceğiz gibi duruyor ve bu yüzden de Horizon Zero Dawn 2'nin 2020'nin sonlarına doğru çıkacağı yönünde tahminler şimdilik en mantıklısı. Her şeye rağmen oyunun PlayStation 4'e çıkışını yapıp sonrasında da PlayStation 5 için hazırlanması da ihtimaller dâhilinde.

Horizon Zero Dawn 2'nin neden ve nasıl çıkması bekleniyor?

Öncelikle Sony'nin Horizon Zero Dawn'a bir devam oyunu yapmasının önünde hiçbir engel olmadığını söyleyelim. Bu durumun en önemli sebebi, ilk oyunun elde ettiği satış başarısı. Horizon Zero Dawn, dünya genelinde 10 milyon adet satışa ulaştı ve PlayStation 4 ile birlikte hayatımıza giren en popüler özel oyunlardan biri oldu.

Aynı zamanda oyunun yine PlayStation'a özel olarak çıkacağını beklemek en doğru yaklaşım çünkü Horizon Zero Dawn'ın ana kahramanı Aloy, PlayStation markasının önemli yüzlerinden biri hâline geldi. Bu yüzden Sony'nin bu serinin PlayStation dışına çıkmasına izin vereceğini söylemek zor. Kısacası oyunun çıkması potansiyel konsollar; PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5.

Horizon Zero Down 2'den oyuncuların beklentileri neler?

Öncelikle oyunu oynayan çoğu oyuncu, Aloy karakterini yeni oyunda da ana karakter olarak görmek istiyor. Her ne kadar birinci oyun Aloy'un hikâyesini bir sona bağlamış olsa da 2018 yılında verdiği bir röportajda oyunun yönetici isimlerinden Hermen Hulst, Aloy'un hikâyesinin tamamen bitmediğini söylemişti.

Oyuncuların bir diğer beklentisi de yeni oyunda yeni çevreler ve yeni kabileler görmek. İlk oyunda oyuncuları şahane çayırlar, dağlar ve tundralardan oluşan bir dünya karşılaşmıştı. Oyuncuların bu yöndeki beklentisi, devam oyununun oyuncuları bambaşka yerlere götürmesi. Bu bölgeler çöl ve uzun zaman önce terk edilmiş şehirler olabilir. Horizon Zero Dawn 2'nin ilk oyunun felaket sonrası dünya konseptini devam ettirmesi de oyuncuların en büyük dileklerinden biri.

Son olarak oyuncuların devam oyunundan bir başka beklentisi de daha fazla eklenti paketi görmek. Serinin ilk oyunu için yayınlanan Frozen Wild eklenti paketi, oyuna bol miktarda yeni içerik getirmiş ve oyuncuları yeniden oyunun başına geçirmeyi başarmıştı. Her ne kadar devam oyununun çıkışına daha çok olsa da oyuncular, şimdiden Horizon Zero Dawn 2 için bolca eklenti paketi yapılmasını arzu ediyorlar.

Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu Horizon Zero Dawn 2 hakkında oluşan tüm dedikoduları bir araya topladığımız haberimizin sonuna geldik. Devam oyununun çıkması durumunda ilk oyunun elde ettiği başarıyı yakalayıp yakalayamayacağını hep birlikte göreceğiz.